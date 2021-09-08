نشرة عاجل.. "نزاهة" تحقق مع 748 متهما خلال شهر.. والإطاحة بقائد مركبة أطلق النار على عامل بمحطة وقود

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها نزاهة تحقق مع 748 متهما.. وتوقف 282 مواطنا ومقيما خلال شهر، فيديو يوثق إطلاق قائد مركبة النار على عامل بمحطة وقود ويفر هاربًا، ومتحدث «الصحة» يطالب بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. وإلى التفاصيل:

نزاهة: حققنا مع 748 متهما.. وأوقفنا 282 مواطنا ومقيما خلال شهر محرم

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» أنها تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443 هـ.

وقالت في بيان لها أنها خلال شهر محرم حققت مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 282 مواطنا ومقيما، منهم موظفين من عدة وزارات.

تفاصيل جديدة في واقعة هروب أسرى سجن جلبوع.. سجانة البرج تعترف بـ«النعاس»

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن تفاصيل جديدة، في نجاح 6 أسرى فلسطينيين بالهروب من سجن «جلبوع»، حيث تم استدعاء كبار المسؤولين للتحقيق معهم.

وقالت الصحافة الإسرائيلية، إن السجانة التي كانت موجودة في برج الحراسة لحظة هروب الأسرى، اعترفت بأنها كانت تشعر بالنعاس لحظة هروبهم.

وأجرت السلطات الإسرائيلية تحقيقات مع كبار المسؤولين بعد تحقيق موسع مع أكثر من 14 حارساً يعملون في السجن نفسه، حيث تشتبه وحدة التحقيقات الإسرائيلية في تورط سجانين في مساعدة الأسرى الفلسطينيين على الهرب، وفقًا للعربية.

فيديو يوثق إطلاق قائد مركبة النار على عامل بمحطة وقود ويفر هاربًا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لقائد مركبة يطلق النار على عامل داخل إحدى محطات الوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبة من نوع «جيب شاص» تتوقف في محطة وقود ويترجل منها أحد الأشخاص ليحاول الاعتداء على عامل المحطة قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي حتى قام قائد المركبة بشكل مفاجئ بإطلاق النار على ساق العامل وفر هاربًا من المحطة.

هل تلقيح الأطفال فوق عمر عامين ضد كورونا آمن وفعال؟.. «خبير وبائيات» يجيب

شدد الطبيب المختص في علم الوبائيات عبد الكريم قزيز، على أنه لا توجد بيانات كافية تسمح بتقييم مدى أمان وفاعلية تطعيم الأطفال فوق عمر العامين ضد فيروس كورونا المستجد .

وأضاف قزيز في حوار على قناة «العربية»، أن قرار تلقيح الأطفال أعلى من العامين في كوبا قرار فردي، مشيرًا إلى أن هذه الفئات لم تشترك في التجارب السريرية للقاحات وتحتاج إلى دراسات أكبر.

وفاة وزير الطوارئ الروسي خلال مشاركته بأحد التدريبات

أكدت وزارة الطوارئ الروسية أن رئيسها، يفغيني زينيتشيف، اليوم الأربعاء، فارق الحياة خلال محاولته إنقاذ شخص آخر جراء حادث وقع خلال تدريبات، في مدينة نوريلسك الواقعة في إقليم كراسنويارسك بمنطقة سيبيريا.

وقالت وزارة الطوارئ، إن زينيتشيف فارق الحياة أثناء أداء واجبه، لدى محاولته إنقاذ شخص آخر، خلال التدريبات المشتركة بين الوزارات المخصصة لحماية منطقة القطب الشمالي من الحالات الطارئة.

شرطة الرياض تضبط قائد مركبة أطلق النار على عامل بمحطة وقود

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص أطلق النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة وفق قوله.

متحدث «الصحة» يطالب بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ويوضح السبب

طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بضرورة المسارعة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يحمي من مضاعفات الفيروس.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة».

الإطاحة بمقيمين ارتكبا جريمة سرقة من داخل مركبتين بنجران

أعنت شرطة منطقة نجران القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين.

وصرّح المتحدّث الإعلاميّ لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنّ المتابعة الأمنيّة لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيّة اليمنيّة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين.

وزارة التعليم: خفض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7%

أعلنت وزارة التعليم خفض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، مشيرة إلى تنفيذ 1314 برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية عن بُعد، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء.

وأتاحت وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات السوق، وطوّرت معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية، إلى جانب تطوير الخطط الدراسية ومناهج التعليم المستمر لتتناسب ونظام الفصول الدراسية الثلاثة وتتوافق مع خصائص الكبار.

ريادة دولية.. المملكة تحصد 14 جائزة ومركزًا متقدمًا بعدة مؤشرات دولية خلال أغسطس

كشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، عن حصد المملكة عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة في عدة مؤشرات دولية، خلال شهر أغسطس الماضي.

الأمن العام يحذر من «الفوركس غير المرخص»: إحدى طرق الاحتيال

طالب الأمن العام، بعدم التعامل مع الاتصالات المشبوهة التي «تدعي أنها توفّر فرصًا استثمارية ناجحة وتعد بالربح السريع».

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنَّ شركات الفوركس غير المرخصة هي إحدى طرق الاحتيال.

تراجع أسعار الذهب في السعودية.. والجرام يبدأ بـ126.24 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية.

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، نحو 216.42 ريال (57.71 دولار)، بينما تراجع جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولًا بالأسواق السعودية)، إلى 189.36 ريال (50.50 دولار).

بالفيديو.. رونالدو يخطف الأضواء في الظهور الأول بـ«مسرح الأحلام»

خطف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأضواء في مران الشياطين الحمر، بعدما سجل الظهور الأول في أولد ترافورد بعد غياب دام نحو 12 عامًا، عقب الانتقال إلى صفوف المانيو في الأنفاس الأخيرة من انتقالات الصيف الفائت، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

البرلمان الليبي يستجوب حكومة «الدبيبة» حول عدة ملفات أهمها الميزانية وإخراج المرتزقة

بدأ البرلمان الليبي، اليوم الأربعاء، جلسة مساءلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء، حول عدة ملفات تشمل الميزانية وأوجه صرفها، والكهرباء، وجائحة كورونا، وتوحيد المؤسسات، وإخراج المرتزقة، وقطاع النفط الليبي.

المغاربة ينتخبون مجلس النواب اليوم وسط توقعات بعزوف المواطنين

تفتح مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها، اليوم الأربعاء، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجالس الجهات، وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب كورونا.

وبحسب التعديلات الجديدة على القانون التنظيمي لمجلس النواب بالمغرب، فإنَّ مجلس النواب، يتكوَّن من 395 عضوًا، يتم انتخابهم بنظام اللائحة، وبحسب الدستور المغربي، فإنَّه على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، يتم تشكيل الحُكومة المقبلة.

حطَّم واجهات المباني.. انفجار غاز يهز إحدى ضواحي موسكو

هزَّ انفجار إحدى المناطق في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، إثر تسرُّب غاز في مبنى سكني، ما أسفر عن انهيار 3 وحدات سكنية.

لم تنم من عمر 5 سنوات.. لغز سيدة صينية مستيقظة منذ 40 عامًا

تعاني سيدة صينية من حالة مرضية غريبة، أثارت حيرة العلماء، حيث إنها لم تذق طعم النوم طوال 40 عامًا.

لي زانيينغ، سيدة من مقاطعة خنان شرقي الصين، لم يغلق لها جفن منذ أن كان عمرها 5 سنوات، وقرر جيرانها التناوب على الجلوس معها للتأكد من عدم نومها، ليتأكدوا بالفعل من صدق ادعائها، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.