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الصحة: 119 إصابة جديدة بكورونا و188 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 188حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 545624 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8598 حالة.

كانت وزارة الصحة، أوضحت أنه تم إلغاء خدمة إظهار نوع اللقاح في كل مركز عبر تطبيق (صحتي)، وأن كل اللقاحات المعطاة بالمملكة آمنة.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، يوم الأحد الماضي، أن سيتم إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا للفئات الأشد حاجة صحياً في المملكة التي لديها اضطرابات في المناعة أو خضعوا لعمليات زراعة.

وأضاف متحدث الصحة، أن إجمالي عدد جرعات كورونا المعطاة بلغ 38 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين بجرعتين 15 مليون شخص.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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