«معلقان بين السماء والأرض».. السعودية للكهرباء تنشر صورًا لعاملين في مهمة خطيرة

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي للشركة السعودية للكهرباء، على موقع «تويتر» صورًا لاثنين من الكوادر الوطنية أثناء عملهما في إحدى أعمال صيانة تصحيحية لإحدى الدوائر، مشيرة إلى أنهما معلقان بين السماء والأرض.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء تعليقًا على الصور: «معلقان بين السماء والأرض، إثنان من الكوادر الوطنية في نقل الكهرباء التابعة للسعودية للكهرباء، ينجزان أعمال صيانة تصحيحية لإحدى دوائر الخط الهوائي في سدير شمال مدينة الرياض».

وأضافت: «استبدال طبق من سلسلة العوازل جهد 132 ك.ف.؛ لضمان استمرار موثوقية الخدمة المقدمة للمشتركين».

وأعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، توقيعها تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.577 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان على «تداول السعودية»، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل 3 سنوات، وتهدف منه إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية، وفقًا للعربية.

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