متحدث «الصحة» يطالب بسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.. ويوضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، بضرورة المسارعة للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يحمي من مضاعفات الفيروس.

وقال متحدث الصحة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أدعو الجميع إلى المسارعة في أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا وأهمية استكمال التحصين والاستفادة من المواعيد المطروحة».

وأضاف: «تساهم الجرعة الثانية في الوقاية من المتحورات، والحماية من مضاعفات الفيروس بإذن الله».

بينما، قال الحساب الرسمي لوزارة الصحة على «تويتر»، إن «لقاحات كورونا أثبتت أنها تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد»، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية ذات فاعلية أكبر وفوائد أشمل.

وعددت وزارة الصحة فوائد لقاح كورونا والتي جاءت كالآتي:

تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى.

تقليل أو انعدام الأعراض عند الإصابة بالفيروس.

95% انخفاض نسبة احتمالية الإصابة بالفيروس.

تحقيق المناعة المجتمعية بتقليل انتشار العدوى.

تقليل فرص الإصابة بمتحور دلتا.

تحفيز الغدد الليمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح.

اشتراط معظم الدول لتجنب فترة العزل.

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