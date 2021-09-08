وزارة التعليم: 4 أيام متبقية على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم أنه متبقي 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي، ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من فيروس كورونا.

وقال الحساب الرسمي لوزارة التعليم عبر «تويتر»: «العلم سلامتك.. تبقى 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من فيروس كورونا».

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أوضحت في وقت سابق، السبب الحقيقي لتأجيل احتساب الغياب لطلبة الجامعات والتعليم العام والتدريب التقني غير مكتملي التحصين.

وقالت الشهري خلال مداخلة لها مع قناة الإخبارية، إنَّ قرار التأجيل يمكّن الطلاب من استكمال كافة الجرعات خلال الأسبوعين القادمين.

وأضافت قائلة إنَّ هذا القرار يضمن أن يتم تأمين المنشآت التعليمية لكي يكون اقتصار الحضور فيها على فقط مستكملي التحصين حرصًا على مصلحة الطلاب.

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