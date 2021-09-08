الإطاحة بمقيمين ارتكبا جريمة سرقة من داخل مركبتين بنجران

الرياض - محمد عبدالله - أعنت شرطة منطقة نجران القبض على مقيمين ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين.

وصرّح المتحدّث الإعلاميّ لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنّ المتابعة الأمنيّة لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيّة اليمنيّة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما واستعادة المسروقات، واتّخذت بحقّهما الإجراءات النظاميّة الأوّليّة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.

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