جدة : عمالة يحولون سكنهم لمستودع لمواد تحضير التميس

وأوضح مدير عام إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية عمرو الدقس أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط سكن للعمالة تابع لأحد المطاعم الشهيرة يستخدم لتخزين المواد الغذائية وذلك خلال جولة نفذها مراقبو الأمانة على المطاعم وأفران التميس والمخابز بالنطاق مشيرا إلى مصادرة (140) لتر من الزيوت التي جرى ضبطها في الموقع وسط بيئة متسخة، ومخالفة للائحة الاشتراطات الصحية، وعلى الفور تم إغلاق الموقع المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد الدقس استمرار الجهود لحصر التجاوزات، من خلال الجولات الرقابية المجدولة ضمن أطار مكافحة المخالفات البلدية وتحسين المشهد الحضري.
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