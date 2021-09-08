غياب كورونا عن المساجد لـ 4 أيام متتالية



أعلنت الوزارة عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم ، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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