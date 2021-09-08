الرياض : ضبط شخص أطلق النار على عامل بمحطة وقود

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على عامل في إحدى محطات الوقود لخلاف بينهما، نتج عن ذلك إصابة العامل وحالته مستقرة. وجرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى دائرة النيابة العامة.



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