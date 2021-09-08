شكرا لقرائتكم خبر عن «الربيعة» يبحث أوجه العمل الإغاثي مع سفير اليونان بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز بالرياض اليوم بسفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

وبحث الجانبان الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي، فيما أشاد السفير كونستانتوبولوس بمكانة المركز الدولية المرموقة والآلية التي يعمل بها وإعداده وتنسيقه للبرامج والمشاريع الإنسانية.