شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يكرم أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الأربعاء أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية دورته السابقة لأحياء (الروضة،الاتصالات،الريان،الواحة).

وأثنى سموه على الدور الذي تقوم به اللجنة وقدم شكره لأعضاء مجلس الإدارة في دروته السابقة، مقدماً شكره لهم على ما بذلوه من جهود مثمرة كان لها أثر إيجابي في خدمة أهالي الأحياء التي تقع ضمن نطاق عمل اللجنة، كما هنأ سموه أعضاء مجلس الإدارة في الدورة الجديدة وحثهم على بذل الجهود لاستمرار تميز العمل في اللجنة وخدمة المستفيدين.

وقدم الأستاذ فهد آل فهد نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة بالإنابة شكره لسموه الكريم على دعمه المتواصل للجنة وبرامجها وسعي أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة على مواصلة تقديم خدمات متميزة للمستفيدين خدمات اللجنة والتي تغطي عدد من الأحياء الكبيرة في الدمام وتحرص على تجويد خدماتها بالإضافة لاختيار البرامج الاجتماعية التي تلامس احتياجات سكان الأحياء.