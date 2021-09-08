شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة حي الشام والمظلوم لـ ”الخليج 365” : اهتمام ولي العهد بجدة التاريخية جعلها واجهة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • جدة ستكون أحد أجمل المدن العالمية والتي تجمع بين عراقة الماضي وحداثة المستقبل

قال عمدة حي الشام والمظلوم في المنطقة التاريخية بمدينة جدة ملاك محمد محمود باعيسى ، لـ"اليوم" إن مشروع سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لإعادة تأهيل جدة ، جعلها واجهة سياحية للزوار والسائحين ، مبينا ً ان المشروع ضخم تحت اشراف سيدي ولي العهد الذي سيكون نتائجه بلاشك مبهرة جميلة ، وذلك وفق الميزانية المرصودة ، حيث اعتمدت على دراسات وخرائط وبرامج لتطوير جدة التاريخية وهذه المشاريع ستتكلل بالنجاح ، مشيداً بالفترة الزمنية المتوقع الانتهاء منها والتي تعتبر انجازاً آخر لسرعة أعمال الترميم وإعادة البناء ، وهي بشائر خير وبركة وتفتح العديد من المشاريع السياحية والتاريخية بالتزامن مع طبيعة جدة كمدينة جاذبة للسياح ، ومن المنتظر أن تكون جدة أحد أجمل المدن العالمية للسياحة المتكاملة والتي تجمع مابين عراقة الماضي وتطور وحداثة المستقبل.

وأضاف إن تاريخ جدة يتجاوز الـ 3500 عام وفيها معالم تاريخية واسلامية كبير جداً أشهرها على الاطلاق مسجد الشافعي والذي تم بناؤه عام 26 هجرياً ، والذي بناه الخليفة الراشدي عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقع في حارة المظلوم في سوق الجامع وهو أقدم مساجدها وقيل أن منارته بنيت في القرن السابع الهجري الموافق الثالث عشر ميلادي وهو مسجد فريد في بنيان عمارته وهو مربع الأضلاع ووسطه مكشوف للقيام بمهام التهوية وقد شهد المسجد أعمال ترميمية لصيانته وتقام به الصلاة.

وتابع : هناك المواقع الكثيرة المشهورة والتي لها بصمة على المستوى الحكومي كبيت نصيف كون الملك عبدالعزيز اتخذ مقراً له فيها ، ومسجد الحنفي والذي فيه مصلى خاص بالملك عبدالعزيز ، وطبعا ً حظيت جدة بتطور سريع واعتمادها في يونيسكو كأحد مناطق العمران الدولية التاريخية، ومن هذا المنطلق بدأ الاهتمام في الوزارات بتطوير المنطقة التاريخية وتجهيزها بالشكل اللائق ليكون خادماً للمنطقة تاريخياً وسياحياً ومن الناحية الدينية أيضاً كونها بوابة الحرمين ، وفيها مسارات معروفة مثل مسار الحج كما ان مهرجانات جدة التاريخية أنشأت عدداً من المسارات السياحية ، جميعها أظهرت جدة بمظهر لائق ثقافياً وحضارياً وتاريخياً.