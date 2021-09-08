شكرا لقرائتكم خبر عن 178مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازيّة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحّة المنطقة الشرقيّة الأسبوع الماضي, 900 جولة رقابيّة على المجمّعات التجاريّة والمطاعم والمقاهي والأماكن السياحيّة والأندية الرياضيّة بالمنطقة، وأسفرت عن تحرير 178مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازيّة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت صحّة المنطقة أنّ المخالفات المرصودة تمثّلت في التكدّس وعدم ارتداء الكمامة وتطبيق "توكّلنا" وقياس الحرارة وتطبيق التباعد، مؤكّدة استمرار وتكثيف الجولات الرقابيّة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة وشرط التحصين لدخول المنشآت العامّة والخاصّة، وتعزيز الجانب التوعويّ والرقابيّ للحدّ من انتشار فيروس كورونا.