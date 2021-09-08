شكرا لقرائتكم خبر عن القاضي : كادر بيطري متكامل للمساهمة في إنجاح مهرجان ولي العهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي ونائبه وائل السعدي صباح اليوم الاربعاء الفرق البيطرية المشاركة في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثة .

من جهته اوضح المهندس هاني القاضي مدير مكتب الوزارة بالطائف أن المهرجان الذي يحظى بدعم واهتمام كبيرين من ولي العهد حفظه الله تشارك فيه فرق قسم الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف وبكادر بيطري متكامل للمساهمة في إنجاح المهرجان.

وبين القاضي ان مهام الفرق المشاركه في مهرجان ولي العهد بنسخته الثالثه تتضمن متابعة اشواط السباق و الاستقصاء الوبائي واستخراج شهادات صحيه للمغادرة والتوعيه والارشاد لأصحاب الابل المشاركه بالإضافة الى تقديم الادويه والعلاجات للحالات المرضيه مشيراً الى انه تمت مباشرة عدة اصابات طفيفة اثناء السباق.

وأكد القاضي ان جهود مكتب الوزارة بالطائف مستمرة تحت إشراف ومتابعة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة وذلك لتحقيق كافة الأهداف المرجوة لخدمة اصحاب الابل المشاركين والحرص على استمرارية الابل بميادين المنافسة .

وتختتم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021م، منافسات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، التي انطلقت 8 أغسطس الماضي، بجوائز تبلغ قيمتها 53 مليون ريال، وبمجموع 531 شوطًا قسمت على مرحلتين "تمهيدية - نهائية"، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولًا على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.