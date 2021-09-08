شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقيّة أمس، 1486 جولة رقابيّة وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجاريّة ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازيّة والتدابير الصحّيّة المرتبطة بفيروس كورونا المستجدّ وتطبيق توكّلنا، والمخالفات البلديّة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابيّة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحّيّة والإجراءات الاحترازيّة، وشرط التحصين لدخول المنشآت العامّة والخاصّة، مع تشديدها بضرورة التقيّد بالأنظمة الوقائيّة، والاشتراطات البلديّة، ورفع وتعزيز الجانب التوعويّ والرقابيّ لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.