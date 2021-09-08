شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقيمين ارتكبا جريمة سرقة من داخل مركبتين بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدّث الإعلاميّ لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، أنّ المتابعة الأمنيّة لقضايا الاعتداء على الأموال والممتلكات وتعقّب مرتكبيها أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيّة اليمنيّة، في العقد الثالث من العمر، ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلّقات شخصيّة من داخل مركبتين، وتمّ إيقافهما واستعادة المسروقات، واتّخذت بحقّهما الإجراءات النظاميّة الأوّليّة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامّة.