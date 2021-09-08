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استمرار تراجع إصابات كورونا بكافة المناطق والحالات الحرجة تنخفض لـ589

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

استمرار تراجع إصابات كورونا بكافة المناطق والحالات الحرجة تنخفض لـ589

إجمالي المصابين 545624 توفي منهم 8598

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (188) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (534639) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2387) حالة من بينها (589) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (545624) حالة، توفي منهم (8598) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (119) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 38، منطقة مكة المكرمة 20، المنطقة الشرقية 9.

كما سجلت منطقتا المدينة المنورة وجازان 8 حالات في كل منهما فيما سجلت مناطق القصيم وعسير ونجران 6 حالات في كل منهم وسجلت تبوك 5، الحدود الشمالية 4، الجوف 4، حائل 4، الباحة حالة واحدة فقط.

كورونا
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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