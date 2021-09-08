إعطاء 38.5 مليون جرعة من لقاح كورونا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 38 مليونًا و 490 ألفًا و13 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فعالية لقاحات كورونا

بدورها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

فوائد الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

وقالت الصحة إن لقاحات كورونا أثبتت أنها تعمل بكفاءة عالية ولله الحمد، وأن الجرعة الثانية ذات فاعلية أكبر وفوائد أشمل، وأضافت أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا لديها 7 فوائد منها تقليل فرص تكرار الإصابة بالعدوى وانخفاض احتمالية الإصابة بالفيروس وتحقيق المناعة المجتمعية.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.



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