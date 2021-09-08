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ضبط 4 مخالفين أشعلوا النار بغير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

ضبط 4 مخالفين أشعلوا النار بغير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة

الغرامة تصل إلى 3000 ريال

متابعات الخليج 365 - واس

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، وهما مواطنان ومقيمان من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه السودة بمنطقة عسير.

ضبط مخالفات منتزه السودة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي متنزه السودة
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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