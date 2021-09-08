أمير الشرقية يكرّم مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه اليوم، أعضاء مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية في دورته السابقة لأحياء الروضة، والاتصالات، والريان، والواحة.

أمير الشرقية يشيد بدور الجمعية

ونوه سموه بالدور الذي تقوم به اللجنة والأعضاء، وما بذلوه من جهود مثمرة كان لها أثر إيجابي في خدمة أهالي الأحياء التي تقع ضمن نطاق عمل اللجنة، مهنئاً أعضاء مجلس الإدارة بالدورة الجديدة، مؤكداً على بذل الجهود لاستمرار تميز العمل في اللجنة وخدمة المستفيدين.

دعم متواصل للجمعية

من جانبه، نوه نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة بالإنابة فهد آل فهد بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية، المتواصل للجنة وبرامجها، مؤكداً سعي المجلس على مواصلة تقديم الخدمات المتميزة للمستفيدين.



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