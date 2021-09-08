مزهر المسبح أول مهندس سعودي يجري أبحاثًا لتطوير إنتاج النفط الصخري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف مهندس البترول، مزهر المسبح، عن تفاصيل أبحاث تطوير الإنتاج من النفط غير التقليدي، حيث يعد هو أول مهندس سعودي يجري أبحاثًا في ذلك المجال.

نفط تقليدي:

وأكد المسبح في تصريحات إلى قناة السعودية اليوم الأربعاء، أن ما ننتجه في المملكة والشرق الأوسط، هو النفط التقليدي وهو من الصخور الحجرية والرملية والجيرية، أما ما يتطلع له العالم في الوقت الحالي، فهو ما بعد النفط التقليدي؛ حيث يتغير واقع النفط مع تقدم التكنولوجيا، حيث يعتمد العالم أجمع ومن بينهم أمريكا والصين على النفط غير التقليدي.

النفط الصخري:

ولفت مزهر المسبح إلى أن النفط غير التقليدي يسمى في السعودية بالنفط الصخري، مضيفًا أن دول العالم الغربي تستثمر أعمالها في النفط غير التقليدي، لأن كميات النفط الموجودة به هي كميات ضخمة جدًا مقارنة بالنفط التقليدي.



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