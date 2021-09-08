مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل مكاسبه بتداولات بـ2.17 مليار ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

ارتفعت سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات المبكرة بجلسة اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر “تاسي” 0.08% إلى النقطة 11420.8، ليواصل المؤشر التقدم نحو مستوى المقاومة القادمة 11500 نقطة.

6 قطاعات تعزز مكاسبها:

كما عززت 6 قطاعات بالسوق مكاسبها لتتصدر قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.95%، ثم التطبيقات وخدمات التقنية 0.88%، والخدمات الاستهلاكية 0.37%، والبنوك 0.28%، والإعلام والترفيه 0.11%.

في المقابل، جاء قطاع الأدوية الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.15%، ثم إنتاج الأغذية 0.53%، والنقل 0.42%.

حجم التداول:

وسجلت أحجام التداول 56.8 مليون سهم، بقيمة 2.17 مليار ريال، فيما سجلت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة 9.842 تريليون ريال.

وارتفع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.74%، وسط ارتفاع 7 أسهم وانخفاض 3 أخرى.

وجاء ارتفاع السوق الموازية مدعوما باستقبال الوافد الجديد شركة “برغرايززر” التي بدأ التداول عليها اليوم، ليرتفع عدد الأسهم المتداولة بالسوق إلى 11 سهمًا.

وفي هذه الأثناء شهدت أسهم برغرايزرر استقراراً عند سعر الفتح بقيمة 214.4 ريال، فيما بلغت كميات التداول 870.329 ألف سهم.

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