شكرا لمتابعة خبر عن "التعليم": تبقى 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة غير المحصنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، أنه تبقى 4 أيام على احتساب الغياب للطلبة في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني؛ ممن أكمل 12 عاماً فأكثر، ولم يحصل على جرعتين من فيروس كورونا

وكانت الوزارة قد دعت الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين، بما يحقق عودةً حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية، ووصولاً إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشهدت المدارس عودة طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية المحصنين من الفئة العمرية (12-18 عاماً) إلى مقاعد الدراسة حضورياً في كل من مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، وذلك في مستهل عام دراسي استثنائي.