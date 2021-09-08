شكرا لمتابعة خبر عن تحذيرات من رياح وأتربة مثارة على الطرق الخارجية بالرياض والشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر أمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق الخارجية بالمنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وأوضح أمن الطرق، أن منطقتي الرياض والشرقية قد تشهدا رياح نشطة يُصاحب ذلك أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ لذلك يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شرق ووسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران، كما يشمل ذلك طريق الساحل الممتد على طول البحر الأحمر.