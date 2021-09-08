التعليم: تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً وخفض نسبة الأميين إلى 3.7%

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم عن خفض نسبة الأميين في المملكة إلى 3.7% خلال هذا العام، مكثفةً جهودها لخدمة الأميين وكبار السن، وتوفير خدمات التعليم المستمر لهم، منفّذة 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية عن بُعد.

واستفاد من هذه البرامج أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء، حيث اتاحت وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي 1443هـ برامج نوعية تعليمية وتدريبية تتوافق مع خصائص الكبار وتتلاءم مع احتياجات السوق، وطوّرت معايير مناهج وبرامج مجتمع بلا أمية.

كما نفذت العديد من الدورات التدريبية الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار خلال الجائحة عن بُعد، وإطلاق قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، إلى جانب استمرار العملية التعليمية وانتظامها في مدارس التعليم المستمر (بنين- بنات) في كل المناطق والمحافظات،

وقامت بتحديث الإطار التنظيمي لبرنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، بالإضافة إلى تنفيذ 1314 برنامجاً تدريبياً لمحو الأمية عن بُعد برامج تدريبية عن بُعد داخل مراكز الأحياء المتعلمة، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة في مراكز الأحياء.

وأطلقت الوزارة برنامج الحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية عن بُعد لصيف عام 1442هـ في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، وذلك ضمن جهودها في محو الأمية للمواطنين القاطنين في الأماكن النائية، حيث استفاد من هذه الحملات ما يقارب 470 مستفيداً ومستفيدةً؛ وذلك بهدف تسريع إيجاد حلول مبتكرة وبدائل رقمية ذات معايير عالمية ومستوى عالٍ من الجودة.