شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": بعد منتصف سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل محسوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم سابقًا، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه عادة بعد منتصف سبتمبر درجة الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً.

وقال عبدالله المسند، أنه يُراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً، بينما فجراً تكون الأجواء منعشة.

وتوقع أن تشتد الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للغبار على أجزاء من الشرقية وأجزاء منطقة الرياض وشرق كل من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.