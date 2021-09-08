القيادة تهنئ رئيس طاجيكستان بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

وفي ذات السياق بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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