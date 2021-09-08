فيديو يوثق إطلاق قائد مركبة النار على عامل بمحطة وقود ويفر هاربًا

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة لقائد مركبة يطلق النار على عامل داخل إحدى محطات الوقود.

وأظهر الفيديو المتداول مركبة من نوع «جيب شاص» تتوقف في محطة وقود ويترجل منها أحد الأشخاص ليحاول الاعتداء على عامل المحطة قبل أن تتطور المشادة بينهما إلى مشاجرة بالأيدي حتى قام قائد المركبة بشكل مفاجئ بإطلاق النار على ساق العامل وفر هاربًا من المحطة.

ولقى الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة التحقيق ومعاقبة قائد المركبة الذي أطلق الـنار على العامل في المحطة.