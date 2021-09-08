الأمن العام يحذر من «الفوركس غير المرخص»: إحدى طرق الاحتيال

الرياض - محمد عبدالله - طالب الأمن العام، بعدم التعامل مع الاتصالات المشبوهة التي «تدعي أنها توفّر فرصًا استثمارية ناجحة وتعد بالربح السريع».

وقال عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنَّ شركات الفوركس غير المرخصة هي إحدى طرق الاحتيال.

وتحذّر الجهات المصرفية في المملكة، من التعامل مع شركات الفوكس غير المرخصة؛ حيث شدَّدت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية على أنَّ الاستثمار، يتطلَّب توافر مهارات استثمارية وبراعة فنية عالية المستوى.

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