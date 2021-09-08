ريادة دولية.. المملكة تحصد 14 جائزة ومركزًا متقدمًا بعدة مؤشرات دولية خلال أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، عن حصد المملكة عددًا من الجوائز والمراكز المتقدمة في عدة مؤشرات دولية، خلال شهر أغسطس الماضي.

ونشر "التواصل" الحكومي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تفاصيل الجوائز والمراكز المتقدمة التي حصدتها المملكة خلال الشهر الماضي، والتي جاءت كالتالي:

- الثانية رقميًا بين دول مجموعة العشرين في تقرير التنافسية الرقمية 2021.

- الاعتراف الدولي بالمركز السعودي للاعتماد من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC).

- الأولى عربيًا والثالثة عالميا في تقديم المساعدات الإنسانية، حسب منصة التتبع المالي للأمم المتحدة.

- رخصة "كايت مارك" لشركة البحر الأحمر للتطوير، من المعهد البريطاني للمعايير.

- اعتماد أكاديمية التعليم العالي البريطانية لبرنامج التطوير المهني، بجامعة الأميرة نورة.

- الأولى عربيا في البحث العلمي، وفقا لمؤشر نيتشر 2021.

- اختيار 15 جامعة سعودية ضمن أفضل الجامعات العالمية، وفقا لتصنيف تايمز 2022.

- عضويات للمملكة في مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار في الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترة 2021-2025.

- 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، بحسب تقرير "Lloyd's List 2021".

- جائزة بلاكبورد لجامعة الملك فيصل في فئة التميز في تمكين التعليم، من منصة "بلاكبورد" التعليمية لعام 2021.

- مطارات المملكة الدولية ضمن قائمة أفضل 100 مطار في العالم، وفق تقييم منظمة "سكاي تراكس" العالمية 2021.

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية 2021.

- حصد 3 جوائز للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية من منظمة ستيفي العالمية.

- حصد كلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض، جائزتا "الأكثر إبداعًا" و"الأسرع نموا"، في قطاع الدفاع والطيران لعام 2021، من منظمة "إنترناشونال فاينيس".

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