«الصحة» تحذر من 7 أعراض قد تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة الصحة، تحذيرًا لأولياء الأمور من أعراض يجب التنبه لها عند ملاحظة ظهورها على أبنائهم من الطلاب، موضحة أن هذه الأعراض تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.

وشاركت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض التابعة لوزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف"، لأبرز العلامات التي تدل على عوارض صحية تتعلق بضرورة فحص النظر لئلا تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب ومن هذه العلامات:

- إمالة الرأس

- احمرار العينين

- ظهور الحول بالعين

- تصغير أو تضييق العينين عند رؤية الأشيء البعيدة كالسبورة

- تقريب الطالب الشديد للكتب من وجهه وعينية

- فرك العينين بشدة

- الحساسية الشديدة تجاه الإضاءة

إرشادات صحية لتغذية سلمية للطلاب

وفيما يتعلق بصحة الطلاب، كانت وزارة الصحة، قد وجهت في وقت سابق عددًا من النصائح والإرشادات المهمة من أجل تغذية صحية وسليمة وإعداد وجبات صحية للطلاب والطالبات لتناولها خلال اليوم المدرسي في العام الدراسي الجديد 1443هـ.

ونصحت وزارة الصحة أولياء الأمور، بضرورة أن تشتمل الوجبات الغذائية المدرسية التي يعدونها لأبنائهم على مجموعة مهمة من الفيتامينات والبروتينامت، والتي يمكن أن يستمدها الجسم من العناصر التالية:

- مجموعة الحبوب ومنتجاتها التي تعد مصدرًا مهمًا للطاقة والألياف، وتشمل الخبز، والمعجنات، والقمح، والذرة، والشعير، والشوفان، والأرز، والمكرونة.

- مجموعة الخضراوات، والتي تعد مصدرًا غنيًّا للفيتامينات والأملاح المعدنية، ويُوصى بتناول 3 إلى 5 حصص في اليوم من الخضراوات المتنوعة، وتكون الحصة الواحدة بما يعادل كوبًا من الخضراوات الورقية، أو نصف كوب من الخضراوات الأخرى، سواء كانت نيئة أو مطهوة.

- مجموعة الفاكهة، وتشمل الفوكهة بأنواعها؛ حيث تعد مصدرًا غنيًّا للفيتامينات والأملاح المعدنية كالتمور، والثمار الطازجة والمجففة، ويُوصى بتناول 2 إلى 4 حصص في اليوم.

- مجموعة البروتينات، وهي المواد التي تشكل المصدر الأساسي للبروتين، فهي ضرورية لبناء الجسم ومقاومة الأمراض، وترميم الخلايا التالفة، وتوجد في الأغذية ذات الأصل الحيواني.

- مجموعة الحليب ومشتقاته وتشمل الحليب ومنتجاته المختلفة والمشتقة منه، سواء في صورة سائلة (كالحليب)، أو صلبة (كالأجبان).

نصائح من أجل بيئة تعليمية آمنة للطلاب

وبمناسبة عودة الدراسة الحضورية في المملكة، قدمت وزارة الصحة عدة نصائح وإرشادات للطلاب والطالبات من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة وصحية، ويأتي ذلك بعد قرار وزارة التعليم بعودة الدراسة حضورياً لبعض المراحل الدراسية، تتمثل في الأتي:

- ضرورة تجنب المخالطة اللصيقة بالأشخاص الذين لديهم أعراض نزلة برد أو إنفلونزا.

- الحرص على النظافة الشخصية.

- اتباع آداب العطاس والسعال لتقليل العدوى.

وبينت، أن آداب العطاس تشمل استخدام المناديل الورقية للعطاس أو الكحة والتخلص منها بأسرع وقت، وغسل اليدين بالماء الدافئ والصابون بعدها، أو استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع عند العطاس.

ونوهت وزارة الصحة إلى أنه يجب غسل اليدين قبل وأثناء وبعد إعداد الطعام وقبل تناوله، وبعد السعال أو العطس، وقبل وبعد رعاية شخص مريض، وبعد استخدام دورات المياه، وكذلك بعد تغيير حفاضات الأطفال، وبعد لمس الحيوانات، وبعد لمس القمامة.

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