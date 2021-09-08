«التعليم» تحدِّد 5 خطوات لتقديم بلاغ فني عبر الوزارة

الرياض - محمد عبدالله - بينّت وزارة التعليم، آلية وكيفية وطريقة القيام تقديم ورفع بلاغ فني إليها، محددة كذلك الإجراءات التي تقع على عاتق الأفراد مقدمي الشكاوى بعد تقديمها وذلك تزامنًا مع بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 1443 هـ.

وأوضحت التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيدين إمكانية تقديم ورفع الشكاوى الخاصة بالتعليم، مشيرة إلى أنه تتم متابعتها بإشراف لجنة عليا، مكونة من وكالات الوزارة وبرئاسة مستشار معالي الوزير.

تقديم بلاغ فني لوزارة التعليم

وحددت وزارة التعليم، الطريقة والخطوات المتبعة التي يمكن من خلالها للمستفيد الذي يريد تقديم بلاغ فني بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع البوابة الرئيسية لتواصل من خلال الرابط التالي (من هنا) أو من خلال تطبيق تواصل

- أنقر على أيقونة "تقديم" تذكرة بلاغ فني..

- قم بتعبئة بيانات مقدم الطلب

- اختر الجهة المراد ارساله إليها الشكوى

- اضغط على اختيار تقديم التذكرة وسيتم إشعار المستفيد برسالة نصية برقم التذكرة

وكشفت الوزارة، عن أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

آلية متابعة البلاغ الفني

ونوهت وزارة التعليم، إلى أن هناك عددًا من الخطوات والإجراءات التي يمكن للمستفيد مقدم البلاغ الفني من متابعة بها مسار البلاغ الذي قدمه وما انتهى إليه، موضحة أن هذه الإجراءات تتمثل في التالي:

- يقوم النظام بشكل تلقائي بإرسال التذكرة إلى الجهة المعنية وتوزيعها تلقائي للمنسق أو المشرف المرتبطة بالخدمة (حالتها "جديد").

- إمكانية الاطلاع على جميع التذاكر بواسطة المشرف العام والمشرف أو المنسق المرتبط بالخدمة.

- دراسة التذكرة في الفترة الزمنية المحددة للتذكرة (يتم تحديد الفترة الزمنية لحل التذكرة في شاشة الإعدادات بواسطة مدير النظام).

- حل التذكرة حل نهائي أو إحالة التذكرة إلى جهة أخرى (إذا تمت الإحالة يتم التعامل معها بواسطة الجهة المحول لها كأنها تذكرة جديدة).

- إذا تم حل التذكرة يتم إفادة المستفيد الخارجي بحل التذكرة عن طريق رسالة نصية عبر رقم هاتف الجوال SM.

- يستطيع المستفيد الخارجي الاطلاع على حل التذكرة.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة أدناه:

- تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

- النقر على أيقونة "العودة إلى المدارس".

- من القائمة الرئيسية انقر على "تسجيل جديد".

- تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب).

- النقر على أيقونة "تحقق".

- ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور.

- تعبئة رمز التحقق ثم النقر على "تحقق".

- سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور

- قم بالاحتفاظ باسم المستخدم

- في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم.

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