بالفيديو.. مهندس بترول سعودي يكشف عن مميزات إنتاج «النفط غير التقليدي»

الرياض - محمد عبدالله - كشف مهندس البترول السعودي، مزهر المسبح، عن تفاصيل أبحاث تطوير الإنتاج من النفط غير التقليدي؛ حيث يعتبر هو أول مهندس سعودي يجري أبحاثًا في ذلك المجال.

وقال مزهر المسبح في تصريحات للقناة السعودية: «ما ننتجه في الشرق الأوسط والسعودية، هو النفط التقليدي وهو من الصخور الحجرية والرملية والجيرية».

وأضاف: «ما يتطلع له العالم في الوقت الحالي، هو ما بعد النفط التقليدي؛ حيث يتغير واقع النفط مع تقدم التكنولوجيا، حيث يعتمد العالم أجمع ومن بينهم أمريكا والصين على النفط غير التقليدي»، مشيرًا إلى أن النفط غير التقليدي يسمى في السعودية بالنفط الصخري.

وذكر أن دول العالم الغربي تستثمر أعمالها في النفط غير التقليدي، لأن كميات النفط الموجودة به هي كميات ضخمة جدًا مقارنة بالنفط التقليدي.

وحصل مزهر المسبح على الدكتوراة بهندسة البترول من جامعة لويزيانا الأمريكي؛ حيث يعدّ أول من يجري أبحاث تطوير الإنتاج النفط غير التقليدي بحقن الغاز بمساعدة الجاذبية والتكسير الهيدروليكي لمكامن النفط منخفضة المسامية.

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