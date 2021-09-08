بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ91.. أبرز التواريخ في رحلة المملكة

الرياض - محمد عبدالله - يذكرنا اليوم الوطني السعودي الذي نحتفل به في 23 سبتمبر من كل عام بالطريق الذي بدأه السعوديون مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود –طيب الله ثراه- والمصاعب التي خاضها الأجداد من أجل الوصول بالوطن لبر الأمن.

فعلى مدار ما يقرب من قرن بدأت رحلة سفينة الوطن التي مرت بعدد من الأحداث في طريقها، ومع اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91 عام 2021، نأخذكم في رحلة سريعة لأبرز تسلسل الأحداث والتواريخ الهامة في رحلة تأسيس وترسيخ قواعد المملكة العربية السعودية.

اليوم الوطني .. رحلة من المنفى إلى القيادة

شكلت الأعوام من 1891 إلى 1902 العلامات الفارقة والفاصلة الأولى في تاريخ تأسيس المملكة فبعد سيطرة القوات العثمانية على الأحساء ونفي عائلة الإمام عبد الرحمن إلى الكويت وسيطرة آل رشيد حكام حائل على نجد، عد الأمير الشاب –آنذاك- عبد العزيز آل سعود حاملًا لواء الولاء للوطن وللذين بايعوا أسرته في الحكم

وبعد نحو 6 أعوام من توحيد المناطق التي يسيطر عليها عبدالعزيز تحت اسم المملكة العربية السعودية، ومبايعة المؤسس ملكا عليها، وتحديدًا في عام 1938 بدأت المملكة بحفر اسمها عالميًا بتأسيس شركة البترول الأمريكية السعودية (أرامكو) لاكتشاف النفط وانتاجه.

مواقف سعودية لا تنسى

وفي سبعينيات القرن الماضي أظهرت أرامكو قوتها الحقيقية في أكبر دور سياسي لها بعد استحواذ المملكة على حصة الشركة مما ساهم في تقليل النفوذ والسيطرة الأمريكية على النفط السعودي في عام 1972 وتشاء الأقدار أن تقوم المملكة بفرض كلمتها على العالم كله في العام التالي.

وأظهر أرامكو قوتها في أعقاب اندلاع حرب أكتوبر عام 1973 بين القوات المصرية والسورية من جهة بمواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت تحتل شبه جزيرة سيناء وأجزاء من هضبة الجولان فضلًا عن اغتصابها للأراضي الفلسطينية.

ويتذكر العالم أجمع عندما قامت المملكة العربية السعودية في عام 1973 بقيادة حظر نفطي على الدول الغربية التي أيدت الاحتلال الإسرائيلي في حرب اكتوبر بما ضاعف أسعار النفط في الأسواق العالمية لأربع مرات فتوقف العالم عن العمل تقريبًا وتعطلت السيارات بالشوارع والطرق الأوروبية.

كما لا ينسى العالم بخاصة الدول العربية للمملكة العربية السعودية موقفها الواضح والصريح في إدانة الاحتلال العراقي لدولة الكويت عام 1990 وطلبها من الولايات المتحدة التدخل والسماح للقوات اجنبية والحكومة الكويتية والعديد من الكويتيين بالإقامة في أراضيها.

عطلة اليوم الوطني 2021

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وقت سابق، أنه وفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و 128 من لوائح الوزارة؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يومًا واحدًا فقط هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرًا إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021 ، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يُعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أبضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ

مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

وقبل أيام من حلول موعدى الذكر الـ91 اليوم الوطني السعودي الغالية على قلوب المواطنين، يستعد السعوديين للاحتفال بهذه المناسبة من خلال اكتساء الشوارع والمنازل بجميع أنحاء السعودية باللون الأخضر وهو لون العلم السعودي.

ومن المرتقب أن يتم تنظيم عدد من الحفلات الفنية والغنائية من قبل الهيئة العامة للترفيه، ومراسم خاصة لاستقبال الضيوف المشاركين في الاحتفالات، لتقديم التهنئة للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بهذه الذكرى.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا).

شعار الاحتفال باليوم الوطني 91

وعبر موقعها الإلكتروني، بينّت هيئة الترفيه أنه تم تصميم العناصر الأساسية لشعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من المشاريع التنموية التي أطقتها القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

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