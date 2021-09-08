الإحصاء الخليجي: 98.4% نسبة التعافي من كورونا بدول مجلس التعاون حتى 7 سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مركز الإحصاء الخليجي، أنَّ إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي، وصل إلى 2 مليون و491 ألفًا و188 إصابة، وذلك حتى 7 سبتمبر الجاري.

وأشارت إحصاءات المركز، إلى أنَّ حالات التعافي وصلت إلى 2 مليون و450 ألفًا و728 حالة، فيما وصل إجمالي حالات الوفيات 19 ألفًا و140 حالة، وحصل نحو 70 مليونًا و563 ألفًا و871 مواطنًا خليجيًا على لقاحات كورونا.

وأظهرت الإحصاءات أنَّ نسب التعافي في دول المجلس وصلت إلى 98.4%، فيما بلغت نسبة التعافي في السعودية 98%.

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الثلاثاء، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 545505 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 172 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 534451 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى8591 حالة.

اقرأ أيضا

إحصائية: 98% نسبة التعافي من كورونا بالسعودية و70 مليون جرعة لقاح بالخليج