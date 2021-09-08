، مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين ويثمّنون جهود المملكة الإنسانية ،

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أثنى عدد من المسؤولين التشاديين، على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي د.عبدالرحيم يونس، ووزير التربية الوطنية السيد صالح برمة، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية د.محمد خاطر عيسى؛ على جهود المملكة الإنسانية. وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وشعب المملكة العربية السعودية على ما يقومون به من خدمات هادفة في كافة مناحي العمل التنموي؛ متطلعين إلى مزيد من التعاون والشراكة في تحقيق إنجازات تفيد المجتمع التشادي.
جاء ذلك في الحفل الكبير الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد بمناسبة افتتاح مقره الجديد في العاصمة أنجمينا؛ حيث قدّم الحضور شكرهم وامتنانهم للندوة العالمية على ما تقوم به من إنجازات هائلة كان لها أثر كبير في تحقيق العديد من البرامج التنموية والتعليمية، التي أسهمت في سد الكثير من احتياجات البلاد.
ولدى مشاركته في الحفل، أكد فيصل الجبر، مدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية بالأمانة العامة للندوة العالمية، أن الندوة وضعت في أولوياتها الاهتمام بشؤون المسلمين، وأنها تلقى تعاونًا كريمًا من الحكومة التشادية؛ مما سهّل مهمات الندوة في خدمة المجتمع التشادي عامة والشباب على وجه خاص في العديد من المجالات؛ وأهمها: المجال التعليمي والتنموي.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 12:38 PM
بعد الخدمات والمشروعات والبرامج التنموية والتعليمية للندوة العالمية بالبلادمسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين ويثمّنون جهود المملكة الإنسانية
أثنى عدد من المسؤولين التشاديين، على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي د.عبدالرحيم يونس، ووزير التربية الوطنية السيد صالح برمة، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية د.محمد خاطر عيسى؛ على جهود المملكة الإنسانية. وعبّروا عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين وحكومته وشعب المملكة العربية السعودية على ما يقومون به من خدمات هادفة في كافة مناحي العمل التنموي؛ متطلعين إلى مزيد من التعاون والشراكة في تحقيق إنجازات تفيد المجتمع التشادي.
جاء ذلك في الحفل الكبير الذي أقامه مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تشاد بمناسبة افتتاح مقره الجديد في العاصمة أنجمينا؛ حيث قدّم الحضور شكرهم وامتنانهم للندوة العالمية على ما تقوم به من إنجازات هائلة كان لها أثر كبير في تحقيق العديد من البرامج التنموية والتعليمية، التي أسهمت في سد الكثير من احتياجات البلاد.
ولدى مشاركته في الحفل، أكد فيصل الجبر، مدير إدارة المكاتب والعلاقات الدولية بالأمانة العامة للندوة العالمية، أن الندوة وضعت في أولوياتها الاهتمام بشؤون المسلمين، وأنها تلقى تعاونًا كريمًا من الحكومة التشادية؛ مما سهّل مهمات الندوة في خدمة المجتمع التشادي عامة والشباب على وجه خاص في العديد من المجالات؛ وأهمها: المجال التعليمي والتنموي.
، مسؤولون تشاديون يشكرون خادم الحرمين ويثمّنون جهود المملكة الإنسانية ،
المصدر : الخليج 365
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