شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 18 منشأة مخالفة للإرشادات الوقائيّة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة محافظة جدّة وبلديّات المحافظات التابعة لها أمس، 3668 جولة رقابيّة مع الجهات المعنيّة لمتابعة امتثال المنشآت التجاريّة للإرشادات والتدابير الوقائيّة، الّتي أسفرت عن إغلاق 18 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنّ الجهود الرقابيّة شملت نطاق 19 بلديّة فرعيّة و 15 بلديّة محافظة، رصدت خلالها الفرق الميدانيّة 18 مخالفة، تنوّعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيّد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكّلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائيّة.