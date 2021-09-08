شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2 طن خضروات وفواكة بحوزة باعة جائلين في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة العاصمة المقدسة (طنَّين) من الخضروات والفواكه المتنوَّعة التي كانت بحوزة الباعة الجائلين، وتم تسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة، وجرى تطبيق الإجراءات بحق المخالفين.

وأكَّدت الأمانة متابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبيِّة التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على المواقع التي تكثر فيها المخالفات، حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكلٍ نهائي.