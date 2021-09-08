جامعة الملك خالد تدشن 6 منصات تعليمية غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - أبها

برعاية رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أنهت جامعة الملك خالد استعداداتها لتدشين منصاتها الرقمية، وذلك في الحفل الذي سيقام الخميس 9 سبتمبر بالمسرح الجامعي بقريقر، بحضور عدد من المهتمين والمختصين.

6 منصات:

وأوضح وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي إن التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ حرصت جامعة الملك خالد على تحسين جودة التعليم ومسايرة مستجدات العالم الرقمي الذي بات يؤثّر في جميع القطاعات الحيوية والإنتاجية، وذلك عبر تدشين 6 منصات تعليمية لإكساب المتعلمين المهارات المعلوماتية اللازمة من أجل التعلم الذاتي، وتنمية التفكير الإبداعي وجعل المتعلم أكثر تحكماً في العملية التعليمية وإدارة الوقت.

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