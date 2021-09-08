الأمن العام يعيد التحذير بشأن شركات الفوركس غير المرخصة: احتيال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد الأمن العام التحذير من شركات الفوركس غير المرخصة، مطالبًا بعدم التعامل مع الاتصالات المشبوهة التي تدعي أنها توفر فرصًا استثمارية ناجحة وتعد بالربح السريع.

وأكد الأمن العام في تغريدة له عبر تويتر، أن شركات الفوركس غير المرخصة هي إحدى طرق الاحتيال.

وكان البنك المركزي السعودي قد حذر سابقاً من الوقوع ضحية شركات الفوركس التي تروج لوهم الثراء السريع دون تعب أو معاناة مؤكدًا أنه يجب عدم الانسياق وراء أوهامهم وتلاعبهم.

البنك المركزي يحذر من التعاملات المشبوهة:

وفي وقت سابق دعا البنك المواطنين والمقيمين إلى اتباع عدد من الإجراءات عند رصد أية تعاملات مالية مشبوهة.

وقال البنك في حال وجود عمليات مالية تمت على حسابك البنكي دون تفويض أو موافقة من قبلك يمكن القيام بما يلي:

إبلاغ البنك الذي تتعامل معه فورًا.

رفع شكوى على موقع ساما تهتم.

تقديم شكوى عبر تطبيق ساما تهتم.

تقديم شكوى عبر الهاتف المجاني الخاص بالبنك.

مواجهة الاحتيال المالي

وطلب البنك من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن رسائل الاحتيال النصية التي تطلب منهم تحديث البيانات البنكية أو تعدهم بالفوز بمكافآت وجوائز مالية من خلال إعادة إرسالها إلى الرمز المجاني الموحد : 3303300

شارك الخبر