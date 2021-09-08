مكافحة الفساد: حققنا مع 748 متهمًا خلال شهر محرم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) أنها تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443 هـ.

التحقيق مع 748 متهمًا:

وقالت الهيئة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنها حققت خلال شهر محرم مع 748 متهمًا في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت 282 مواطنًا ومقيمًا، منهم موظفين من عدة وزارات منها الدفاع والداخلية والصحة والعدل، بتهم منها الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

إحالة إلى القضاء:

وأكدت الرقابة ومكافحة الفساد أنها تستكمل الإجراءات الإدارية تمهيدًا لإحالتهم للقضاء.



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