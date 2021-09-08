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خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف عن توقعات بانحصار الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات بعدة مناطق

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنحصر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان وعسير والباحة.

وتابع: متوقع أن تشتد الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للغبار على أجزاء من #الشرقية وأجزاء منطقة #الرياض وشرق كل من مناطق #مكة #الباحة و#عسير.

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، عادة بعد منتصف سبتمبر تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا؛ لذلك يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، والأجواء فجرًا ستكون منعشة.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 11:12 AM

كشف عن توقعات بانحصار الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات بعدة مناطق

خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن تنحصر الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات السروات في كل من جازان وعسير والباحة.

وتابع: متوقع أن تشتد الرياح الشمالية والشمالية الشرقية المثيرة للغبار على أجزاء من #الشرقية وأجزاء منطقة #الرياض وشرق كل من مناطق #مكة #الباحة و#عسير.

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، عادة بعد منتصف سبتمبر تنخفض درجة الحرارة بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضًا؛ لذلك يراعى تخفيض ميزان البرودة في المكيفات ليلًا، والأجواء فجرًا ستكون منعشة.

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، خفضوا ميزان البرودة في المكيفات ليلًا.. توقعات "المسند" وأجواء ما بعد 15 سبتمبر ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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