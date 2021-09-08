شكرا لمتابعة خبر عن "إحكام" توضح موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة "إحكام"، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ،

وقالت "إحكام" أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ،.

وأضافت : أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر.

وأشارت إلى أن أن لفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.