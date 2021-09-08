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"نزاهة" تحقق مع 748 متهما في قضايا إدارية وجنائية وتوقف 282 مواطنا ومقيما

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مباشرة عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر محرم 1443هـ، حيث حققت مع 748 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وأوقفت 282 مواطنا ومقيما.

وقات الهيئة في بيان اليوم الأربعاء إن من بين الموقوفين موظفين في وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والبيئة والمياه والزراعة، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والحج والعمرة، والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن الموقوفين تورطوا في جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية لإحالتهم للقضاء، مهيبة بالجميع للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي وإداري عبر الهاتف المجاني (980).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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