شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق 30 مبادرة لجعل المملكة رائدة في مجال المنتجات "الحلال" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلن المركز السعودي للحلال، التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إطلاق 30 مبادرة؛ لجعل المملكة رائدة في تنظيمات منتجات الحلال.

وجاء ذلك خلال ورشة عمل حول الاستراتيجية الوطنية للحلال، نظمتها غرفة جدة أمس الثلاثاء.

وقال مدير "مركز حلال" يوسف الحربي أن من بين المبادرات إعداد خريطة المنتجات المستهدفة في منظومة حلال، وإطلاق علامة حلال الوطنية، وتطوير خطة جذب الاستثمارات لتوطين صناعة الحلال، وتطوير خريطة فعاليات وطنية لترويج المنتجات، ومنصة للتسويق والترويج لعلامة حلال السعودية.

وأوضح أن المركز أطلق منصة حلال العالمية للرقابة على شهادات الحلال ومنتجات الحلال، وذلك مع ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يُقدر بنحو 6% سنويا.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على توسيع قائمة المنتجات المحلية التي تتطلب شهادة حلال السعودي بخلاف المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي، حيث سيتم إدخال منتجات غذائية أخرى ومستحضرات التجميل والأدوية.