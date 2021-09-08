شكرا لمتابعة خبر عن «الحج والعمرة» ترفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، بدءًا من الغد.

وأشارت وزارة الحج، إلى أنه يمكنكم الحجز عبر تطبيق توكلنا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد شددت على عدم إمكانية أداء العمرة أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي أو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، دون وجود تصاريح فعالة للمستفيد من خلال تطبيق «اعتمرنا» والحجز في الموعد المراد على حسب التوفر للمواعيد.