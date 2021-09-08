شكرا لمتابعة خبر عن منع تفويض قيادة المركبات المنتهية بالتمليك لغير المستأجرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعلنت شركات التأجير التمويلي للسيارات المنتهي بالتمليك، عن منع إعطاء تفويض القيادة للمركبات من شخص غير المستأجر.

وكانت في السابق تسمح للمستأجر بمنح تفويض قيادة المركبة إلى طرف آخر عند الحاجة، بشرط أن يكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، وأن يكون المفوض بقيادة المركبة من أقارب الدرجة الأولى، وفقًا لـ"الوطن".

كما كانت تشترط أن يكون التفويض لشخص واحد فقط، مع إمكانية تجديد التفويض كل 3 أشهر، وتوقيع المفوض على مستندات تمكنه من استخدام المركبة.