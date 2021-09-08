شكرا لمتابعة خبر عن "الأمر بالمعروف" بالرياض ينفذ لقاءً توجيهياً لمنسوبي هيئة الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض لقاءً توجيهياً استهدف منسوبي هيئة مدينة الرياض من ميدانيين وإداريين، قدمها مدير عام الفرع فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

و تناول فضيلته في اللقاء أهمية التوحيد والسنة، وحماية المملكة العربية السعودية لجناب التوحيد والسنة وقيامها على ذلك، مبيناً أصول منهج السلف الصالح في السمع والطاعة لولاة الأمر، والطريقة الشرعية في إنكار المنكرات، والتحذير من منهج الخوارج والجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين وما تفرع منها من فرق ( السرورية، القطبية ، البنائية ، والتبليغ) وخطرها على العقيدة والأمن.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن حملة (الخوارج شرار الخلق) التي وجه بها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، لمواجهة هذه الأفكار الضالة وتأصيل المنهج الوسطي وتعزيز الأمن الفكري بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله – للحفاظ على مقدرات الوطن وأبنائه.