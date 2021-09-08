شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. التعليم: الاختبارات المركزية مستمرة لنهاية الإسبوع ويمكن إعادتها لبعض الطلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال وكيل التعليم للتعليم العام، محمد المقبل، إن الاختبارات المركزية مستمرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، كما يمكن إعادتها بناءً على طلب المعلم أو إدارة المدرسة.

وأضاف أن الاختبارات تستهدف الطلاب من الصف الثاني ابتدائي إلى الأول ثانوي لمعرفة مستواهم الدراسي وتعزيز مهاراتهم.

وأوضح "المقبل" أبرز المواد التي تشملها الاختبارات المركزية، وهي اللغة العربية، والعلوم والرياضيات، واللغة الإنجليزية، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأشار إلى أن هذه الاختبارات تعمل على قياس مهارات الطالب، والتي بناءً عليها سيحدد المعلم المواد التي ستخدم هذا الطالب وتنمي مهاراته.

ولفت إلى أنه تم قياس أكثر من مليون طالب بالصفوف الأول والثاني والثالث والرابع الإبتدائي، لافتا إلى أن نتائج هذه الاختبارات تصل للمعلم ولولي الأمر.