«هدف» يحدد 8 شروط للاستفادة من دعم الشهادات المهنية الاحترافية

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

ونشر الحساب الرسمي لـ"هدف"، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إنفوجرافا يشرح شروط الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وجاءت الشروط كالتالي:

1- أن يكون المستفيد مواطنا أو مواطنة، سواء كان عاملا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثا عن عمل.

2- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

3- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في البرنامج.

4- أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

5- ألا يتجاوز تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

6- أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة 6 أشهر.

7- ألا يتحمل الصندوق تكاليف رسوم العضوية سواء كانت إلزامية للشهادة أو غير إلزامية.

8- عدم إرفاق أي فواتير تخص رسوم العضوية لأي شهادة معتمدة.

ويهدف البرنامج إلى تمكين القوى العاملة الوطنية، من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل، ورفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال مبدأ "التطوير والإحلال.

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